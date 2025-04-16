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Пушич: Ми заслужили перемогу над Кривбасом

Олег Дідух — 16 квітня 2025, 17:55
Пушич: Ми заслужили перемогу над Кривбасом
Маріно Пушич
ФК Шахтар

Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич прокоментував перемогу 2:1 над Кривбасом у дограванні перенесеного матчу 5 туру УПЛ.

Слова наставника "Гірників" наводить пресслужба Кривбаса

"Сьогодні була специфічна гра за специфічних обставин. У таких матчах усе зводиться до результату. Ми приїхали за результатом – і ми його здобули. І, я вважаю, ми заслужили цей результат. Хоча останні кілька хвилин були непростими – але це нормально. Думаю, гра була цікавою для глядачів.

Ми добре почали – до першої паузи ми повністю контролювали гру, забили гарний гол, домінували. Це був хороший відрізок з нашого боку. Після паузи суперник почав грати я б не сказав, що в більш атакувальному стилі, але почав робити більше довгих передач, навісів з флангів – у цьому вони дуже сильні. Це дуже хороший суперник", – заявив Пушич.

Завдяки цій перемозі Шахтар набрав 53 очки і наразі йде третім у турнірній таблиці УПЛ, відстаючи на 1 очко від Олександрії та на 7 балів від Динамо.

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