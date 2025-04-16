Пушич: Ми заслужили перемогу над Кривбасом

Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич прокоментував перемогу 2:1 над Кривбасом у дограванні перенесеного матчу 5 туру УПЛ.

Слова наставника "Гірників" наводить пресслужба Кривбаса

"Сьогодні була специфічна гра за специфічних обставин. У таких матчах усе зводиться до результату. Ми приїхали за результатом – і ми його здобули. І, я вважаю, ми заслужили цей результат. Хоча останні кілька хвилин були непростими – але це нормально. Думаю, гра була цікавою для глядачів.

Ми добре почали – до першої паузи ми повністю контролювали гру, забили гарний гол, домінували. Це був хороший відрізок з нашого боку. Після паузи суперник почав грати я б не сказав, що в більш атакувальному стилі, але почав робити більше довгих передач, навісів з флангів – у цьому вони дуже сильні. Це дуже хороший суперник", – заявив Пушич.