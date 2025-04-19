Тренер Руха: У нас зовсім інші завдання, ніж у Карпат

Головний тренер Руха Віталій Пономарьов прокоментував поразку 1:3 від Карпат у львівському дербі в рамках 25 туру УПЛ.

Слова тренера наводить УПЛ ТБ.

"Не можу сказати, що гра зовсім не задалася. Але скажу банальну річ: треба догравати свої епізоди. В усіх трьох голах, які ми пропустили, ми не дограли епізоди, а в будь-якому матчі, особливо дербі, треба такі моменти догравати.

Звичайно, в нас зовсім інші завдання, ніж у Карпат. У нас це розвиток молодих футболістів, і ми даємо шанси цим молодим гравцям, декому даємо цей шанс авансом. І вони повинні користуватися ним", – заявив Пономарьов.