Мені шкода хлопців: тренер Роми прокоментував поразку від Верони

Головний тренер італійської Роми Іван Юрич прокоментував поразку від Верони в матчі 11 туру Серії А. Йому шкода свою команду, адже вона показала чудовий футбол.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Я вважаю, що ми показали чудовий футбол. Ми створили багато моментів, але подарували суперникам голи. Коли ви робите помилки у футболі, вас карають за це. Мені шкода хлопців, тому що вони показали фантастичну інтенсивну гру", – сказав наставник.

Нагадаємо, поєдинок завершився з рахунком 2:3. Український нападник "вовків" Артем Довбик відзначився результативним ударом – для нього цей гол став шостим за Рому в усіх турнірах.