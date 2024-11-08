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Юрич назвав причину, чому не випустив Довбика з перших хвилин на матч Ліги Європи

Руслан Травкін — 8 листопада 2024, 11:09
Юрич назвав причину, чому не випустив Довбика з перших хвилин на матч Ліги Європи
Артем Довбик
Getty images

Наставник італійської Роми Іван Юрич пояснив, що вирішив не випускати Артема Довбика у старті на гру проти Рояль Уніона, оскільки хотів зберегти його на матч із Болоньєю в Серії А.

Його слова цитує giallorossi.net.

"Я хотів би, щоб він зіграв проти Болоньї. Ми знаємо, що дві гри за такий короткий час стомлюють.

Ми ризикуємо завдати шкоди, тому, обдумавши все, я думаю, що це був правильний вибір", – сказав Юрич.

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Нагадаємо, проти бельгійського клубу нападник збірної України вийшов на поле на 55 хвилині гри. Його вихід не допоміг "вовкам" здобути перемогу.

Ліга Європи Рома Артем Довбик Іван Юрич

Рома

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