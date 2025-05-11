Анчелотті потролив Барселону перед Ель Класіко

Головний тренер Реала Карло Анчелотті напередодні центрального матчу 35 туру Ла Ліги проти Барселони нагадав каталонцям про те, що вони не зіграють на клубному чемпіонаті світу 2025 року.

65-річного італійського фахівця цитує Yahoo Sports.

" Мої відчуття перед цим Ель Класіко нічим не відрізняються від тих, що були перед попередніми. Ель Класіко – це завжди особлива гра. Я зосереджений на підготовці до останнього Ель Класіко в сезоні, оскільки Барселона не зіграє на клубному чемпіонаті світу", – заявив Анчелотті.

Нагадаємо, матч між Барселоною та Реалом відбудеться у неділю, 11 травня, у Каталонії. Початок поєдинку – о 17:15 за київським часом. Наразі Барселона лідирує у чемпіонаті Іспанії з 4-очковою перевагою над Реалом.