Анчелотті: Курив сигару раз у житті — тепер у мене повний дім сигар, які мені подарували

Головний тренер Реала Карло Анчелотті розповів про те, як святкує перемоги та заявив, що тільки раз у своєму житті курив сигари.

Його слова передає Marca.

"Люблю танцювати, співати, добре проводити час з сім'єю та друзями. Важливо вибрати правильний момент для співу. І я співаю тільки тоді, коли ми на стадіоні і виграли титул. Мені здається, я один раз у житті курив сигару, тоді в автобусі з гравцями. Я ніколи не курю сигар, але тепер у мене повний дім сигар, які мені подарували. Як і жувальна гумка, яку мені завжди дають, а я жую її тільки в іграх", — сказав Анчелотті.

Зазначимо, що наразі підопічні Анчелотті посідають другу сходинку у Ла Лізі. За 4 тури мадридський клуб набрав 8 очок.

Нагадаємо, нещодавно 65-річний тренер поділився своєю думкою про Кріштіану Роналду та заявив, що це найкращий гравець, якого йому доводилося тренувати.