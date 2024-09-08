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Анчелотті: Курив сигару раз у житті — тепер у мене повний дім сигар, які мені подарували

Володимир Кук — 8 вересня, 12:16
Анчелотті: Курив сигару раз у житті — тепер у мене повний дім сигар, які мені подарували
Карло Анчелотті
ФК Реал Мадрид

Головний тренер Реала Карло Анчелотті розповів про те, як святкує перемоги та заявив, що тільки раз у своєму житті курив сигари.

Його слова передає Marca.

"Люблю танцювати, співати, добре проводити час з сім'єю та друзями. Важливо вибрати правильний момент для співу. І я співаю тільки тоді, коли ми на стадіоні і виграли титул.

Мені здається, я один раз у житті курив сигару, тоді в автобусі з гравцями. Я ніколи не курю сигар, але тепер у мене повний дім сигар, які мені подарували. Як і жувальна гумка, яку мені завжди дають, а я жую її тільки в іграх", сказав Анчелотті.

Зазначимо, що наразі підопічні Анчелотті посідають другу сходинку у Ла Лізі. За 4 тури мадридський клуб набрав 8 очок.

Нагадаємо, нещодавно 65-річний тренер поділився своєю думкою про Кріштіану Роналду та заявив, що це найкращий гравець, якого йому доводилося тренувати.

Реал Мадрид Карло Анчелотті

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