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Анчелотті: Реал поступово повертається до своєї найкращої версії

Володимир Кук — 22 вересня, 13:10
Анчелотті: Реал поступово повертається до своєї найкращої версії
Карло Анчелотті
ФК Реал Мадрид

Головний тренер Реала Карло Анчелотті прокоментував перемогу над Еспаньйолом (4:1) у 6-му турі іспанської Ла Ліги та заявив, що Реал поступово повертається до своєї найкращої версії.

Його слова передає Marca.

"Я вважаю, що це був хороший матч, гравці добре відреагували на гол Еспаньйола. Ми грали набагато краще, з більшим темпом, створюючи більше моментів. Я задоволений.

Ми грали швидше, швидше рухали м’яч, краще пересувалися по полю. Ми добре покривали зони. Мобільність – дуже важлива зброя.
Ми завдали багато ударів по воротах і повинні бути задоволені. Ми поступово повертаємося до своєї найкращої версії", – сказав Анчелотті.

Наразі "вершкові" за 6 матчів набрали 14 з 18 можливих очок та посідають друге місце у турнірцій таблиці чемпіонату Іспанії.

Наступну гру "королівський клуб" проведе проти Алавеса. Поєдинок відбудеться 24 вересня, на стадіоні "Сантьяго Бернабеу". Початок о 22:00 за київським часом.

Еспаньйол Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид Карло Анчелотті

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