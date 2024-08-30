Ачелотті — про поганий старт команди: Мені потрібно більш чітко уявляти стратегію, щоб дати ясність гравцям

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті поділився емоціями від невдалого старту підопічних у новому сезоні чемпіонату Іспанії.

Його слова передає AS.

"Я не бачу нестачі характеру чи ставлення. Іноді просто не знаходиш найкращий спосіб грати. Мені потрібно більш чітко уявляти стратегію, щоб дати ясність гравцям. Коли виникає проблема, саме тренер має взяти на себе відповідальність за пошук рішення. І я це зроблю.

Нам складно здобути солідність минулого сезону, це зрозуміло. Але не варто шукати виправдань. Календар щільний, і нам потрібно швидко відновлюватися, адже в неділю на нас чекає ще одна гра. Мені потрібно ясніше пояснити стратегію, дати ясність гравцям. Це обходиться нам дорожче, ніж ми думали... нам потрібно працювати і зосередитися на тому, чого ми хочемо досягти.

На щастя, ці три гри показали мені багато речей, які йдуть не дуже добре. І настав час їх виправити", — заявив Анчелотті.