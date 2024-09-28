Анчелотті прокоментував, хто стане володарем нагороди "Золотий м'яч"

Головний тренер Реала Карло Анчелотті вважає, що Вінісіус Жуніор стане володарем нагороди "Золотий М'яч".

Його слова передає Marca.

"Я думаю, що Віні його виграє, але якщо ні, то нічого страшного. Ми будемо рухатися далі, і він теж. Але я думаю, що він на це заслуговує", - сказав Анчелотті.

У сезоні-2023/24 Вінісіус став переможцем Ліги чемпіонів, Ла Ліги та Суперкубку Іспанії у складі Реала. Загалом бразилець зіграв 37 матчів на клубному рівні, у яких відзначився 21 забитими м'ячами та віддав 10 результативних передач.

Нагадаємо, нещодавно іспанське видання Marca заявило, що бразильський вінгер мадридського клуба стане переможцем нагороди "Золотий м'яч" у 2024 році.