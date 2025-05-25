Енріке: Фінал Кубку Франції? Все пройшло ідеально

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке прокоментував перемогу над Реймсом у фіналі Кубку Франції та поділився очікуваннями від фіналу Ліги чемпіонів проти Інтера.

Іспанського фахівця цитує пресслужба паризького клубу.

"Я хочу сказати, що дуже задоволений, адже, на мою думку, ми зіграли дуже добре. Ми провели цей перший фінал з великою інтенсивністю та якістю, тож, гадаю, усе пройшло ідеально.

Після цього матчу ми повністю зосереджені на фіналі 31 числа проти Інтера. Коли ми бачимо, як уболівальники святкують, насолоджуються цими моментами та радіють – ми всі готові до останнього матчу сезону. Усі знають, що ми хочемо увійти в історію – це наша мета. Побачимо, як буде", – заявив Енріке.