Конте натякнув на відхід із Наполі

Головний тренер Наполі Антоніо Конте натякнув на можливий відхід з клубу через недостатньо активну роботу клубу над посиленням складу.

Фахівця цитує Football Italia.

"Я не можу покладатися на чудеса замість планування. Я маю все прораховувати. Я не дурень. Я чиню сам на себе великий тиск, але мені потрібна відповідна зброя для боротьби. Інакше це різанина, а я не хочу бути порубаним. Я сяду за стіл переговорів із президентом, і тоді подивимося.

Будуть надходження від кваліфікації в Лігу чемпіонів, продаж Кварацхелії теж нам допоміг, але тепер нам потрібно поговорити з президентом начистоту. Я віддав усього себе, з відсотками. У мене хороші стосунки з Де Лаурентісом, але мені потрібна і повага. Я був розчарований, що грабують саме наші проєкти. Я повинен захищати себе – інакше все це буде просто красивою, але закінченою подорожжю", – заявив тренер.