Гвардіола — про Голанда: Він здатен конкурувати з Роналду і Мессі
Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола поділився думками щодо гри Ерлінга Голанда та заявив, що норвежець здатен конкурувати з Роналду і Мессі з точки зору результативності.
Його слова передає пресслужба клубу.
"Він робив це в Зальцбурзі. Він робив це в Німеччині. Його статистика вражаюча. Він здатен конкурувати з Роналду і Мессі з точки зору результативності.
Статистика неймовірна для його віку.
Сподіваюся, він пробуде тут багато років. Це було б дуже добре для нас. Ви знаєте, наскільки він важливий", — сказав Гвардіола.
У минулому сезоні Ерлінг провів 43 матчі за клуб, у яких відзначився 38 забитими м'ячами та віддав 6 результативних передач.
Нагадаємо, вчора Сіті знищили новачка ліги Іпсвіч 4:1 у матчі 2 туру Англійської Прем'єр-ліги. Голанд відзначився хеттриком.