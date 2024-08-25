Гвардіола — про Голанда: Він здатен конкурувати з Роналду і Мессі

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола поділився думками щодо гри Ерлінга Голанда та заявив, що норвежець здатен конкурувати з Роналду і Мессі з точки зору результативності.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Він робив це в Зальцбурзі. Він робив це в Німеччині. Його статистика вражаюча. Він здатен конкурувати з Роналду і Мессі з точки зору результативності.

Статистика неймовірна для його віку.

Сподіваюся, він пробуде тут багато років. Це було б дуже добре для нас. Ви знаєте, наскільки він важливий", — сказав Гвардіола.