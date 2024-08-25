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Гвардіола — про Голанда: Він здатен конкурувати з Роналду і Мессі

Володимир Кук — 25 серпня, 12:26
Гвардіола — про Голанда: Він здатен конкурувати з Роналду і Мессі
Жузеп Гвардіола
ФК Манчестер Сіті

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола поділився думками щодо гри Ерлінга Голанда та заявив, що норвежець здатен конкурувати з Роналду і Мессі з точки зору результативності.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Він робив це в Зальцбурзі. Він робив це в Німеччині. Його статистика вражаюча. Він здатен конкурувати з Роналду і Мессі з точки зору результативності.

Статистика неймовірна для його віку.
Сподіваюся, він пробуде тут багато років. Це було б дуже добре для нас. Ви знаєте, наскільки він важливий", сказав Гвардіола.

У минулому сезоні Ерлінг провів 43 матчі за клуб, у яких відзначився 38 забитими м'ячами та віддав 6 результативних передач.

Нагадаємо, вчора Сіті знищили новачка ліги Іпсвіч 4:1 у матчі 2 туру Англійської Прем'єр-ліги. Голанд відзначився хеттриком.

Чемпіонат Англії, АПЛ Жузеп Гвардіола Ерлінг Голанд Манчестер Сіті Іпсвіч Таун

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