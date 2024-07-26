Тренер Лівого берега: Попросив гравців у серії пенальті не бити по дев'ятках

Головний тренер Лівого Берега Віталій Первак розповів про прохання своїм гравцям не ризикувати у серії пенальті у півфіналі Турніру чотирьох проти Металіста 1925.

Про це наставник сказав у ефірі ютуб-каналу УПЛ-ТБ.

"При підготовці до сьогоднішнього поєдинку ми передивилися кілька останніх спарингів харків'ян і я налаштовував підопічних на те, щоб вони ускладнили життя слобожанцям, підібравши ключі до так званого "ромбу", який підопічні Віктора Скрипника використовують на чужій половині поля. Здається, нам це вдалося.

Завдяки щільній опіці та вмілому відбору ми змушували опонента використовувати інші схеми, бо в харків'ян виникали проблеми з контролем м'яча.

Ми повинні були взяти гору ще в основний час. Але, мабуть, трохи зарано почали грати на втримання позитивного результату. Коли ж харків'яни висунули вперед стопера-гренадера Імерекова і й взяли на озброєння довгі верхові передачі, то я запізнився на якихось 30 секунд з заміною Дударенка на більш високого Сіднея. Гостям в компенсований час таки вдалося врятуватися від поразки.

А далі були післяматчеві пенальті – футбольна лотерея. Я тільки попросив хлопців не сильно ризикувати та не бити по "дев'ятках". Не знаю, чи вони прислухалися до мене, але я не люблю дивитися, коли пробивають пенальті у ворота моєї команди. Не знаю, чи вони прислухалися до моїх слів, але всі їх удари виявилися влучними й ми залишаємося в грі.

Завтра у нас відновлювальні процедури та ми починаємо готуватися до вирішального матчу з Минаєм — до шляху в УПЛ залишився один крок", — розповів Первак.