Тренер Лаціо: Довбика потрібно тримати усією командою

Головний тренер Лаціо Марко Бароні висловився про нападника Роми Артема Довбика напередодні матчу 32 туру Серії А.

Слова фахівця наводить Tuttomercatoweb.

"Довбик? Не думаю, що саме вихід Жиго може допомогти його стримати. Один гравець не стримає його, на оборону має працювати вся команда.

Я не хочу повертатись до аналізу деяких моментів попередніх матчів, тому, що це можливо виглядатиме, як виправдання. Специфіка матчу проти Буде-Глімт була по-особливому складною", – розповів Бароні.