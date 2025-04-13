Тренер Лаціо: Довбика потрібно тримати усією командою
Головний тренер Лаціо Марко Бароні висловився про нападника Роми Артема Довбика напередодні матчу 32 туру Серії А.
Слова фахівця наводить Tuttomercatoweb.
"Довбик? Не думаю, що саме вихід Жиго може допомогти його стримати. Один гравець не стримає його, на оборону має працювати вся команда.
Я не хочу повертатись до аналізу деяких моментів попередніх матчів, тому, що це можливо виглядатиме, як виправдання. Специфіка матчу проти Буде-Глімт була по-особливому складною", – розповів Бароні.
Зазначимо, що римське дербі відбудеться сьогодні, 13 квітня о 21:45 за київським часом.
У сезоні-2024/25 на рахунку українця 16 голів і 4 асисти в 40 матчах за Рому в усіх турнірах. Команда Клаудіо Раньєрі наразі посідає 7 місце в турнірній таблиці Серії А.
Раніше екснападник Шахтаря Андрій Воробей оцінив гру Довбика у поточній кампанії.