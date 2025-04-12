Вернидуб: Кривбасу не вистачило майстерності

Головний тренер криворізького Кривбаса Юрій Вернидуб прокоментував поразку 0:2 від київського Динамо в матчі 24 туру УПЛ.

Слова тренера наводить FootballHub.

"Хороша гра у виконанні обох клубів. Єдине, що нам не вистачило десь майстерності. Динамо забило, а ми не змогли це зробити. Тому рахунок 0:2. Сама гра – думаю, хлопці віддавалися, грали дисципліновано. В мене язик не повертається щось погане сказати на їхню адресу.

Можу сказати, що команда в цілому непогано виглядала, на мій погляд. Ми грали в свій футбол, атакували, захищалися. Але сказати, що якась була перевага на боці Динамо, язик не повертається", – заявив Вернидуб.