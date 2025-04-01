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Тренер Евертона розповів про стан здоров’я Миколенка

Олег Дідух — 1 квітня 2025, 16:52
Тренер Евертона розповів про стан здоров’я Миколенка
Віталій Миколенко
Getty Images

Головний тренер Евертона Девід Мойєс оцінив шанси захисника збірної України Віталія Миколенка зіграти в наступному матчі команди проти Ліверпуля.

Наставника Евертона цитує клубна пресслужба.

"Ми сподіваємося, що з ним усе буде гаразд, але нам однаково потрібно почекати і подивитися, в якому він стані буде завтра", – заявив 61-річний шотландський фахівець.

Нагадаємо, Миколенко пошкодив стегно в матчі за збірну України в Лізі націй проти Бельгії (поразка 0:3).

Поєдинок 30 туру АПЛ Ліверпуль – Евертон відбудеться в середу, 2 квітня. Початок мерсисайдського дербі – о 22:00 за київським часом.

У поточному сезоні на рахунку Миколенка дві гольові передачі в 29 матчах за Евертон у всіх турнірах. Трансферна вартість гравця оцінюється у 28 мільйонів євро.

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