Тренер Евертона розповів про стан здоров’я Миколенка

Головний тренер Евертона Девід Мойєс оцінив шанси захисника збірної України Віталія Миколенка зіграти в наступному матчі команди проти Ліверпуля.

Наставника Евертона цитує клубна пресслужба.

"Ми сподіваємося, що з ним усе буде гаразд, але нам однаково потрібно почекати і подивитися, в якому він стані буде завтра", – заявив 61-річний шотландський фахівець.

Нагадаємо, Миколенко пошкодив стегно в матчі за збірну України в Лізі націй проти Бельгії (поразка 0:3).

Поєдинок 30 туру АПЛ Ліверпуль – Евертон відбудеться в середу, 2 квітня. Початок мерсисайдського дербі – о 22:00 за київським часом.

У поточному сезоні на рахунку Миколенка дві гольові передачі в 29 матчах за Евертон у всіх турнірах. Трансферна вартість гравця оцінюється у 28 мільйонів євро.