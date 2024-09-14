Шовковський – про Себальйоса: У нього було шлункове отруєння, по плану він мав вийти у старті

Головний тренер Динамо Київ Олександр Шовковський прокоментував перемогу над Зорею (2:0) у 6 турі Української Прем'єр-ліги, та розповів, чому Браян Себальйос не зіграв в основі.

Про це він розказав на післяматчевій пресконференції.

"Безумовно, дуже складно виходити й грати перші матчі після повернення наших гравців з лав збірної. Були відсутні багато гравців. Додам ще до цього те, що на деяких з них ми досі не можемо розраховувати, тому що є певні проблеми і пошкодження у Дениса Попова, Тараса Михавка. Тарас потроху вже починає тренуватись, і завтра плануємо, що він вже почне працювати з командою. Були певні проблеми в Себальоса. У нього було шлункове отруєння. В принципі, по плану, він сьогодні мав вийти на поле з самого початку, але ситуація внесла свої корективи, і ми випустили його в самому кінці для того, щоб він трішки відчув впевненість у своїх діях, що він важлива одиниця для нашої команди, і ми розраховуємо на всіх наших гравців", – сказав Шовковський.

Кияни завдяки перемозі набрали максимальну кількість очок в УПЛ у 4 матчах – 12 та посідають другу сходинку в турнірній таблиці.

Наступний матч кияни зіграють 18 вересня проти Ворскли. Початок – о 18:00 за київським часом.