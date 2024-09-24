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Шовковський – про матч з Лаціо: Для нас у першу чергу важливо, як команда будує свою гру в обороні та атаці

Володимир Кук — 24 вересня, 23:05
Шовковський – про матч з Лаціо: Для нас у першу чергу важливо, як команда будує свою гру в обороні та атаці
Олександр Шовковський
ФК Динамо Київ

Головний тренер Динамо Київ Олександр Шовковський поділився очікуваннями від матчу з Лаціо в рамках 1-го туру основного етапу Ліги Європи сезону-2024/25 та заявив, що для команди у першу чергу важливо, як італійський клуб будує свою гру в обороні та атаці.

Його слова передає пресслужба клубу.

"В усіх матчах, які Лаціо зіграв у Серії А, вони в кожному забивали, але при цьому в кожному пропускали. В останньому матчі це були два пенальті, і за останніми нововведеннями у правилах можна багато дискутувати, чи були вони взагалі. Але для нас у першу чергу важливо, як команда будує свою гру в обороні, в атаці, які сильні сторони команди, які слабкі. Ми це доносимо до наших гравців, від цього й будуємо свою стратегію.

Також ви маєте розуміти, що ситуація в нашій країні додає нам складнощів. Ми порахували, що з моменту виїзду з клубної бази й до прибуття до готелю в Гамбурзі минуло 19 годин", – сказав Шовковський.

Нагадаємо, що завтра, 25 вересня, у Гамбурзі на стадіоні "Фолькспаркштадіон" Динамо у номінально домашньому матчі зіграє проти Лаціо. Початок о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

Динамо Київ Лаціо Шовковський Ліга Європи-2024/25

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