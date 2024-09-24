Шовковський – про матч з Лаціо: Для нас у першу чергу важливо, як команда будує свою гру в обороні та атаці

Головний тренер Динамо Київ Олександр Шовковський поділився очікуваннями від матчу з Лаціо в рамках 1-го туру основного етапу Ліги Європи сезону-2024/25 та заявив, що для команди у першу чергу важливо, як італійський клуб будує свою гру в обороні та атаці.

Його слова передає пресслужба клубу.

"В усіх матчах, які Лаціо зіграв у Серії А, вони в кожному забивали, але при цьому в кожному пропускали. В останньому матчі це були два пенальті, і за останніми нововведеннями у правилах можна багато дискутувати, чи були вони взагалі. Але для нас у першу чергу важливо, як команда будує свою гру в обороні, в атаці, які сильні сторони команди, які слабкі. Ми це доносимо до наших гравців, від цього й будуємо свою стратегію.

Також ви маєте розуміти, що ситуація в нашій країні додає нам складнощів. Ми порахували, що з моменту виїзду з клубної бази й до прибуття до готелю в Гамбурзі минуло 19 годин", – сказав Шовковський.