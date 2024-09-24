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Мареска відповів на питання про відсутність ігрового часу в Мудрика

Станіслав Лисак — 24 вересня, 07:32
Мареска відповів на питання про відсутність ігрового часу в Мудрика
Getty Images

Головний тренер Челсі Енцо Мареска вважає, що відсутність ігрового часу Михайла Мудрика в команді пов'язана з браком впевненості.

Слова італійського фахівця передає журналіст Daily Mail Кіран Гілл.

"Я не думаю, що це брак впевненості. Міша – це Міша, треба приймати його таким, який він є. Сподіваюся, він отримає ігровий час і зіграє краще", – заявив Мареска.

Раніше повідомлялося, що український вінгер повернеться на поле у матчі Кубку англійської ліги. Нагадаємо, Михайло Мудрик останні два матчі Челсі провів на лаві запасних. Загалом на його рахунку 4 гри в поточному сезоні, в яких він відзначився асистом.

Наступний поєдинок лондонці зіграють сьогодні, 24 вересня, проти Барроу в 1/16 Кубку англійської ліги.

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