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Мареска анонсував вихід Мудрика на матч Кубка ліги

Олександр Булава — 23 вересня, 18:48
Мареска анонсував вихід Мудрика на матч Кубка ліги
Михайло Мудрик
Getty images

Головний тренер Челсі Енцо Мареска заявив, що український вінгер Михайло Мудрик повернеться на поле у матчі Кубка англійської ліги.

Цитує тренера Football London.

"Конкуренція для Мудрика? Це важливо для нього, але це важливо для решти гравців. Вони дуже добре тренуються щодня. На жаль, я не можу дати їм шансів.

Бенуа Бадіашіле працює дуже добре, але він не отримує хвилин в Прем'єр-лізі. Це не тому, що він працює погано, але іноді потрібно приймати деякі рішення.

Мудрик, як Бенуа і всі інші гравці, які не отримують надто багато шансів, завтра це хороший шанс для них отримати хвилини й, сподіваюся, виграти гру", – сказав Мареска.

Нагадаємо, Мудрик останні два матчі Челсі провів на лаві запасних. Загалом на його рахунку 4 матчі в поточному сезоні, в яких він відзначився асистом.

Наступний поєдинок Челсі зіграє 24 вересня проти Барроу в 1/16 Кубка англійської ліги.

Чемпіонат Англії, АПЛ Челсі Михайло Мудрик

Михайло Мудрик

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