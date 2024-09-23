Мареска анонсував вихід Мудрика на матч Кубка ліги
Головний тренер Челсі Енцо Мареска заявив, що український вінгер Михайло Мудрик повернеться на поле у матчі Кубка англійської ліги.
Цитує тренера Football London.
"Конкуренція для Мудрика? Це важливо для нього, але це важливо для решти гравців. Вони дуже добре тренуються щодня. На жаль, я не можу дати їм шансів.
Бенуа Бадіашіле працює дуже добре, але він не отримує хвилин в Прем'єр-лізі. Це не тому, що він працює погано, але іноді потрібно приймати деякі рішення.
Мудрик, як Бенуа і всі інші гравці, які не отримують надто багато шансів, завтра це хороший шанс для них отримати хвилини й, сподіваюся, виграти гру", – сказав Мареска.
Нагадаємо, Мудрик останні два матчі Челсі провів на лаві запасних. Загалом на його рахунку 4 матчі в поточному сезоні, в яких він відзначився асистом.
Наступний поєдинок Челсі зіграє 24 вересня проти Барроу в 1/16 Кубка англійської ліги.