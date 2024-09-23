Мареска анонсував вихід Мудрика на матч Кубка ліги

Головний тренер Челсі Енцо Мареска заявив, що український вінгер Михайло Мудрик повернеться на поле у матчі Кубка англійської ліги.

Цитує тренера Football London.

"Конкуренція для Мудрика? Це важливо для нього, але це важливо для решти гравців. Вони дуже добре тренуються щодня. На жаль, я не можу дати їм шансів.

Бенуа Бадіашіле працює дуже добре, але він не отримує хвилин в Прем'єр-лізі. Це не тому, що він працює погано, але іноді потрібно приймати деякі рішення.

Мудрик, як Бенуа і всі інші гравці, які не отримують надто багато шансів, завтра це хороший шанс для них отримати хвилини й, сподіваюся, виграти гру", – сказав Мареска.