Мотта оголосив, що покине Болонью влітку

Головний тренер Болоньї Тіаго Мотта не продовжить контракт з командою.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зазначається, що наставник оголосив своє рішення вранці 23 травня.

«За ці два роки я зустрів підготовленого тренера-переможця, який надав команді блискучу ігрову ідентичність. Досягнення кваліфікації до Ліги чемпіонів залишить його та всіх гравців в історії нашого клубу. Я б хотів, щоб він залишився в Болоньї, але я можу лише подякувати йому та його команді за ці чудові сезони та побажати йому всього найкращого" — сказав президент команди Джої Сапуто.

Чинний контракт італійця з Болоньєю розрахований до 30 червня 2024 року. За тур до кінця поточного сезону команда посідає 3 сходинку і має рівну кількість очок з четвертим Ювентусом.

Очікується, що Мотта влітку очолить саме туринський Ювентус, підписавши контракт до 2027 року.