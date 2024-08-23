Флік прокоментував відхід Гюндогана

Головний тренер Барселони Ханс-Дітер Флік прокоментував відхід Ілкая Гюндогана.

Його слова передає Mundo Deportivo.

"Це питання вже ставили. Ілкай мав намір допомогти нам, але змінив своє рішення на цьому тижні. Можу сказати про нього тільки позитивне. Він відмінний футболіст і чудова людина. Також мені дуже подобається Дані Ольмо. Сподіваюся, він буде готовий до завтрашнього матчу. Він фантастичний гравець. Я бачу його прогрес на тренуваннях, та як він рухається під тиском", — сказав Флік.

Зазначимо, що в минулому сезоні Гюндоган провів за "синьо-гранатових" 51 матч, у яких відзначився 5 голами, та віддав 15 результативних передач.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що німецький півзахисник повернувся в Манчестер Сіті. Німець вже виступав за Сіті з 2016 по 2023 рік. За свій перший період у команді Ілкай провів 304 матчі, в яких відзначився 60 голами та 38 асистами. З "містянами" він став 5-разовим чемпіоном Англії, виграв 4 Кубки ліги, 2 Кубки Англії, 1 Суперкубок і Лігу чемпіонів.