Бельгія – Україна: пряма трансляція матчу-відповіді Ліги націй УЄФА – LIVE

Збірна України з футболу зіграє зі збірною Бельгії у матчі-відповіді плейоф Ліги націй УЄФА за можливість виходу в елітний дивізіон A.

Зустріч відбудеться на стадіоні "Сегека-Арена" в Генку, Бельгія. Початок матчу – о 21:45 за київським часом

Транслюватиметься поєдинок лише на платформі MEGOGO та безкоштовному телеканалі MEGOGO СПОРТ, який мовить в етері Т2 і кабельних мережах.

У першій грі "синьо-жовті" сенсаційно здолали суперника з рахунком 3:1. Зауважимо, що переможець протистояння гарантує собі участь в елітному дивізіоні Ліги націй наступного сезону.

Головним арбітром матчу-відповіді виступить Даніель Зіберт. Його помічниками на лініях будуть Рафаель Фолтин та Домінік Шаал. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Даніель Шлягер. А за роботу системи VAR відповідатимуть Паскаль Мюллер та Катрін Рафальські.

Нагадаємо, що за підсумками групового етапу Ліги націй-2024/2025 збірна Бельгії посіла третє місце в групі 3 ліги A, "червоні дияволи" опинилися нижче за Францію та Італію, а через різницю забитих і пропущених випередили Ізраїль.

Україна виступала в Лізі B та посіла друге місце в групі 1, де перше місце здобула збірна Чехії, третіми стали представники Грузії, а вилетіла в Лігу C Албанія.