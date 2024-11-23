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Прикарпаття прийме Металіст, Поділля зустрінеться з Епіцентром у 18 турі Першої ліги

Олександр Булава — 23 листопада 2024, 10:20
Прикарпаття прийме Металіст, Поділля зустрінеться з Епіцентром у 18 турі Першої ліги

Сьогодні, 23 листопада, відбудеться три поєдинки 18 туру Першої ліги.

Минай вдома прийме Буковину. Підопічні Любеновича не змогли пробитися до четвірки найкращих групи А, водночас колектив з Чернівців гарантував прохід у групу підвищення у класі та намагатиметься закріпитися на третьому місці.

Поділля у домашньому поєдинку зустрінеться з другою командою в турнірній таблиці – Епіцентром. У випадку перемоги підопічні Нагорняка зможуть піднятися на перше місце.

Металіст у випадку перемоги над Прикарпаттям зможе завершити сезон на третій позиції.

Чемпіонат України – Перша ліга
18 тур, 23 листопада

12:00 Минай Буковина

12:00 Поділля Епіцентр

12:00 Прикарпаття Металіст

Нагадаємо, напередодні Епіцентр впевнено переграв Агробізнес, а Металіст розгромив Минай.

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