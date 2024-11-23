Прикарпаття прийме Металіст, Поділля зустрінеться з Епіцентром у 18 турі Першої ліги

Сьогодні, 23 листопада, відбудеться три поєдинки 18 туру Першої ліги.

Минай вдома прийме Буковину. Підопічні Любеновича не змогли пробитися до четвірки найкращих групи А, водночас колектив з Чернівців гарантував прохід у групу підвищення у класі та намагатиметься закріпитися на третьому місці.

Поділля у домашньому поєдинку зустрінеться з другою командою в турнірній таблиці – Епіцентром. У випадку перемоги підопічні Нагорняка зможуть піднятися на перше місце.

Металіст у випадку перемоги над Прикарпаттям зможе завершити сезон на третій позиції.

Чемпіонат України – Перша ліга

18 тур, 23 листопада

12:00 Минай – Буковина

12:00 Поділля – Епіцентр

12:00 Прикарпаття – Металіст

Нагадаємо, напередодні Епіцентр впевнено переграв Агробізнес, а Металіст розгромив Минай.