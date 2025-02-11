Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Оболонь у спарингу здолала представника Молдови

Володимир Максименко — 11 лютого 2025, 16:21
Оболонь у спарингу здолала представника Молдови
Оболонь
УПЛ

Київська Оболонь зіграла черговий товариський матч в межах навчально-тренувального збору в Туреччині.

Суперником був представник чемпіонату Молдови Мілсамі й український колектив здобув перемогу з рахунком 2:1.

"Пивовари" двічі відзначились у воротах "червоних орлів" ще до перерви – голами відзначились Черненко та Бичек.

Молдавський клуб не зміг здійснити камбек, забивши у ворота киян лише раз наприкінці зустрічі.

Товариський матч
11 лютого

Оболонь – Мілсамі 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 – Черненко, 9, 2:0 – Бичек, 30, 2:1 – Лучіта, 79

Наступний спаринг Оболонь зіграє вже завтра – суперником стане Чіксереда з румунського міста Меркуря Чук.

Раніше столичний колектив програв Рапіду-2, після чого видалив всю інформацію про поєдинок.

Оболонь Чемпіонат України, УПЛ

Оболонь

Оболонь переграла чеський клуб у товариському матчі
Оболонь звернулась до JAKO щодо інформації про співпрацю з російськими клубами
УПЛ затвердила розклад і час початку матчів 19, 20 та 21 туру: деякі зустрічі було перенесено
Стало соромно: Оболонь розгромно поступилася Рапіду-2 і видалила інформацію про цей матч
Технічний спонсор клубу УПЛ екіпірує низку російських команд

Останні новини