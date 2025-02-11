Оболонь у спарингу здолала представника Молдови
Оболонь
УПЛ
Київська Оболонь зіграла черговий товариський матч в межах навчально-тренувального збору в Туреччині.
Суперником був представник чемпіонату Молдови Мілсамі й український колектив здобув перемогу з рахунком 2:1.
"Пивовари" двічі відзначились у воротах "червоних орлів" ще до перерви – голами відзначились Черненко та Бичек.
Молдавський клуб не зміг здійснити камбек, забивши у ворота киян лише раз наприкінці зустрічі.
Товариський матч
11 лютого
Оболонь – Мілсамі 2:1 (2:0)
Голи: 1:0 – Черненко, 9, 2:0 – Бичек, 30, 2:1 – Лучіта, 79
Наступний спаринг Оболонь зіграє вже завтра – суперником стане Чіксереда з румунського міста Меркуря Чук.
Раніше столичний колектив програв Рапіду-2, після чого видалив всю інформацію про поєдинок.