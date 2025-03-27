Тоттенгем визначив головну ціль на заміну Постекоглу

Керівництво лондонського Тоттенгема розглядає можливість звільнення головного тренера команди Анге Постекоглу.

Про це повідомляє The Athletic.

Попри участь клубу у чвертьфіналі Ліги Європи, довгострокове майбутнє тренера залишається під питанням. Одним з кандидатів на заміну Постекоглу розглядається наставник Борнмута Андоні Іраола.

42-річний іспанець має ще 1 рік контракту з "вишнями", і якщо Тоттенхем захоче призначити його, їм доведеться заплатити 10 млн фунтів стерлінгів (13 мільйонів доларів) за умовою звільнення, хоча це навряд чи буде перешкодою.

Зазначається, що окрім Іраоли "шпори" цікавляться Марко Сілвою з Фулхема і Томасом Франком з Брентфорда.

Напередодні Тоттенгем поступився Фулгему. Після 29 турів лондонці розмістились на 14 місці у турнірній таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 34 бали.

Раніше повідомлялося, що після завершення сезону клуб покине німецький форвард Тімо Вернер.