Створений за участю понад 300 гравців: Тоттенгем представив нову емблему

Англійський Тоттенгем представив оновлену емблему клубу, до створення якої долучилось понад 300 гравців, персонал та вболівальники.

Про це йдеться на сайті "шпор".

Оновлений логотип відрізняється від старого тим, що в ньому немає напису з назвою клубу. У Тоттенгемі це рішення пояснили тим, що воно дозволить їм збільшувати масштаб емблеми.

"Представляємо оновлений фірмовий стиль клубу, що відображає нашу багату історію та безпомилкову спадщину. Переосмислений півник. Відроджена ікона. Оновлений шрифт. Наважитися – значить зробити", – йдеться в дописі у соцмережі Х.

Introducing the Club’s remastered brand identity, embracing our rich history and unmistakable heritage.



The cockerel reimagined. An icon reborn. Our font remastered.



To Dare Is To Do. 🤍 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 18, 2024

Нагадаємо, напередодні нідерландський Аякс також представив нову емблему. Зміна присвячена до 125-річчя клубу. Аякс повернув свій класичний логотип, який використовувався у 1928 – 1991 роках.