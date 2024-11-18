Створений за участю понад 300 гравців: Тоттенгем представив нову емблему
ФК Тоттенгем
Англійський Тоттенгем представив оновлену емблему клубу, до створення якої долучилось понад 300 гравців, персонал та вболівальники.
Про це йдеться на сайті "шпор".
Оновлений логотип відрізняється від старого тим, що в ньому немає напису з назвою клубу. У Тоттенгемі це рішення пояснили тим, що воно дозволить їм збільшувати масштаб емблеми.
"Представляємо оновлений фірмовий стиль клубу, що відображає нашу багату історію та безпомилкову спадщину. Переосмислений півник. Відроджена ікона. Оновлений шрифт. Наважитися – значить зробити", – йдеться в дописі у соцмережі Х.
Нагадаємо, напередодні нідерландський Аякс також представив нову емблему. Зміна присвячена до 125-річчя клубу. Аякс повернув свій класичний логотип, який використовувався у 1928 – 1991 роках.