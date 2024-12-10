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Тоттенгем на шість тижнів втратив захисника

Олег Дідух — 10 грудня 2024, 20:26
Тоттенгем на шість тижнів втратив захисника
Крістіан Ромеро
instagram.com/cutiromero2

Центральний захисник Тоттенгема та збірної Аргентини Крістіан Ромеро отримав чергову травму.

Про це повідомляє Гастон Едул.

За його інформацією, у 26-річного аргентинця виявлено м’язове пошкодження. За прогнозами лікарів, терміни відновлення футболіста – шість тижнів. Це значить, що Ромеро зможе повернутися на поле лише наприкінці січня наступного року.

Це пошкодження аргентинець отримав у матчі 15 туру АПЛ проти Челсі (поразка 3:4). Той поєдинок став для нього першим після травми великого пальця ноги, яку він отримав 15 листопада у матчі за збірну Аргентини у відборі на чемпіонат світу-2026 проти Парагвая (поразка 1:2).

Сумарно у поточному сезоні на рахунку захисника 1 гол у 14 матчах за Тоттенгем в усіх турнірах. Раніше Ромеро натякнув керівництву клубу на необхідність підсилення складу команди.

Тоттенгем Крістіан Ромеро

Тоттенгем

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