Тоттенгем на шість тижнів втратив захисника

Центральний захисник Тоттенгема та збірної Аргентини Крістіан Ромеро отримав чергову травму.

Про це повідомляє Гастон Едул.

За його інформацією, у 26-річного аргентинця виявлено м’язове пошкодження. За прогнозами лікарів, терміни відновлення футболіста – шість тижнів. Це значить, що Ромеро зможе повернутися на поле лише наприкінці січня наступного року.

Це пошкодження аргентинець отримав у матчі 15 туру АПЛ проти Челсі (поразка 3:4). Той поєдинок став для нього першим після травми великого пальця ноги, яку він отримав 15 листопада у матчі за збірну Аргентини у відборі на чемпіонат світу-2026 проти Парагвая (поразка 1:2).

Сумарно у поточному сезоні на рахунку захисника 1 гол у 14 матчах за Тоттенгем в усіх турнірах. Раніше Ромеро натякнув керівництву клубу на необхідність підсилення складу команди.