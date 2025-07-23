На бразильського нападника Реала з’явився ще один претендент з АПЛ

Тоттенгем розглядає варіант підписання бразильця Родріго з мадридського Реала.

Про це інформує Diario AS.

Наставник "шпор" Томас Франк хоче підсилити напад команди. Повідомляється, що Тоттенгем активно увімкнувся в боротьбу за Родріго.

На бразильця претендує низка клубів. Серед них – інші гранди з АПЛ, Баварія та ПСЖ. За інформацією джерел, Тоттенгем готовий запропонувати за Родріго 90 мільйонів євро.

Реал оцінює форварда у 100 млн.

У сезоні 2024/25 Родріго зіграв за Реал 54 матчі в усіх турнірах, забив 14 голів і зробив 11 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що форвард Реала пропустить близько двох місяців через травму.