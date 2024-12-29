Тоттенгем 15 разів пропускав першим в домашніх матчах – рекорд АПЛ

В межах 19 туру АПЛ Тоттенгем на своєму полі приймає Вулвергемптон та встановив чергове досягнення зі знаком "мінус".

Про це повідомляє Talksport.

Вже на сьомій хвилині матчі рахунок відкрив Хван Хі Чхан, що стало своєрідним досягнення для "шпор".

Підопічні Постекоглу 15 поєдинків поспіль пропускають першими. Втім, у цьому матчі лондонці ще до перерви забили двічі та вийшли вперед.

Після 18 зіграних турів Тоттенгем знаходяться на 12 місці у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 23 залікові бали.

Раніше повідомлялось, що Постекоглу має рекордний показний за забитими м'ячами серед усіх тренерів АПЛ.