Саудівська Аравія може придбати клуб Серії А

Саудівська Аравія може придбати Торіно разом з велогонкою Джиро д'Італія.

Про це повідомляє TuttoSport.

Нещодавно саудівці хотіли інвестувати кошти у найпрестижнішу велобагатоденку Тур де Франс, однак угода зірвалась. У зв'язку з цим вони зосередились на інших велогонках, зокрема Джиро д'Італія, які належать Урбано Кайро.

Кайро також є президентом Торіно. Тому, очікується, що в угоду буде включений клуб та стадіон "Олімпіко ді Торіно".

Нагадаємо, Торіно в останньому турі поступився Наполі. Команда наразі посідає 12-те місце у турнірній таблиці Серії А з 15 очками в активі.