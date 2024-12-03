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Саудівська Аравія може придбати клуб Серії А

Олександр Булава — 3 грудня 2024, 19:58
Саудівська Аравія може придбати клуб Серії А

Саудівська Аравія може придбати Торіно разом з велогонкою Джиро д'Італія.

Про це повідомляє TuttoSport.

Нещодавно саудівці хотіли інвестувати кошти у найпрестижнішу велобагатоденку Тур де Франс, однак угода зірвалась. У зв'язку з цим вони зосередились на інших велогонках, зокрема Джиро д'Італія, які належать Урбано Кайро.

Кайро також є президентом Торіно. Тому, очікується, що в угоду буде включений клуб та стадіон "Олімпіко ді Торіно".

Нагадаємо, Торіно в останньому турі поступився Наполі. Команда наразі посідає 12-те місце у турнірній таблиці Серії А з 15 очками в активі.

Чемпіонат Італії, Серія А Торіно

Чемпіонат Італії, Серія А

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