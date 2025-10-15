Європейські клуби розглядають можливість шести замін у матчах

Провідні футбольні клуби Європи, серед яких є представники англійської Прем’єр-ліги, обговорюють можливість запровадження шести замін у матчах.

Про це повідомляє BBC Sport.

Ідея покликана зменшити фізичне навантаження на гравців у надзвичайно щільному календарі.Минулого тижня у Римі, під час Генеральної асамблеї Європейської асоціації футбольних клубів (EFC), учасники неформально обговорили ініціативу розширити заявки команд до 28 футболістів і дозволити шість замін замість п’яти.

Нагадаємо, в англійській Прем’єр-лізі правило п’яти замін запровадили ще у 2020 році – спершу як тимчасовий захід через пандемію, а згодом зробили постійним.

Будь-які зміни до правил мають отримати схвалення Міжнародної ради футбольних асоціацій (IFAB), тож поки що невідомо, коли або чи взагалі цю пропозицію буде затверджено.

Раніше повідомлялося, що в УЄФА планують запровадити новий формат Ліги чемпіонів у наступному сезоні.