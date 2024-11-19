Ексзахисник Атлетико та збірної Бельгії оголосив про завершення кар'єри
Капітан Антверпена Тобі Альдервейрельд оголосив, що нинішній сезон стане для нього останнім у його багаторічній кар'єрі.
Слова 35-річного бельгійця наводить італійський журналіст Альфредо Педулла.
"Іноді я не можу дочекатися завершення кар'єри, але, з іншого боку, я також маю багато амбіцій продовжувати грати в Антверпені. Я буду робити це ще півроку", – сказав Альдервейрельд.
Тобі Альдервейрельд розпочав дорослу кар'єру в Аяксі, після чого він встиг пограти за Атлетико, Саутгемптон, Тоттенгем та Аль-Духаїль. Влітку 2022 року він повернувся до Бельгії, де виступає за Антверпен.
Матч чемпіонату світу-2022 проти Хорватії (0:0) став для нього останнім у складі збірної Бельгії, за яку він грав 127 разів.
У нинішньому сезоні Тобі Альдервейрельд зіграв у 14 матчах, в кожному з яких він вийшов у старті. На його рахунку два голи та одна результативна передача.
Захисник пропустив лише одну гру – останню проти Кортрейка (2:1) через забій ребра.