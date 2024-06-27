Тимчик: Ми підвели тих, хто зараз захищає нашу країну
Захисник збірної України Олександр Тимчик попросив вибачення за виліт з Євро-2024.
Його слова цитує офіційний сайт УЄФА.
"Я пишаюся тим, що я – українець. За такі матчі не соромно. Ми не вийшли з групи через невдачу в першому матчі. Мені здається, вперше в історії чемпіонату Європи команда, яка набрала 4 очки, не вийшла у плей-оф.
Ми дуже старалися, ми грали заради нашої країни, заради тих, хто зараз захищає її, заради тих, хто зараз там, вдома. Але ми підвели їх, і мені дуже тяжко через це. Просто хочу у всіх попросити вибачення", — сказав Тимчик.
Україна стала першою командою після розширення Євро з 16 до 24 учасників, яка не вийшла у плей-оф із чотирма очками.