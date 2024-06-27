Тимчик: Ми підвели тих, хто зараз захищає нашу країну

Захисник збірної України Олександр Тимчик попросив вибачення за виліт з Євро-2024.

Його слова цитує офіційний сайт УЄФА.

Україна стала першою командою після розширення Євро з 16 до 24 учасників, яка не вийшла у плей-оф із чотирма очками.