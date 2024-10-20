Цзю прокоментував свою поразку проти Муртазалієва: Переміг сильніший
Тім Цзю
Австралійський боксер Тім Цзю (24-2, 17 КО) висловився про свою поразку в поєдинку проти Бахрама Муртазалієва (23-0, 17 КО).
Його слова передає ESPN.
"Щоразу, як я виходжу на ринг, я готовий померти тут. Після першого удару все пішло не за планом. Це бокс. Ти отримуєш удар, твоя реакція сповільнюється. Я намагався боротися з усіх сил, але таке трапляється. Ти живеш і вчишся, так? Він мужик. Переміг сильніший", – сказав Цзю.
Відзначимо, що австралійський боксер Тім Цзю програв росіянину Бахраму Муртазалієву технічним нокаутом у третьому раунді. Цзю декілька разів падав на настил рингу. Після четвертого нокдауну він зміг піднятися, але після цього перебував лише в обороні, що і змусило його кут викинути білий рушник.
Для Цзю це була друга поразка поспіль. У березні 2024 року він поступився роздільним рішенням суддів Себастьяну Фундорі.