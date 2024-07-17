Терпіння закінчується: Трабзонспор знайшов альтернативу Яремчуку

Трабзонспор досі чекає остаточне ріщення Романа Яремчука, але вже зосередився на підписанні іншого гравця.

Про це повідомляє інсайдер Саша Тавольєрі.

За його інформацією, в турецькому клубі все ще сподіваються підписати українського форварда. Втім, паралельно з цим "бордові-сині" вже почали переговори щодо Пола Онуачі з Саутгемптона. Минулий сезон нігерієць провів у оренді в Трабзонспорі, він хотів би залишитися в Туреччині.

🔵🔴 Infos #Trabzonspor :

🇺🇦 Trabzon still waiting for Roman Yaremchuk's to decide if he wants to accept #süperlig club offer but already looking for another solution as talks took place with #Southampton about Paul Onuachu who's keen to stay in Turkey... At that moment,… pic.twitter.com/PoQH6VxIP4 — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 17, 2024

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Яремчук відмовив Трабзонспору, оскільки чекає на кращі пропозиції від клубів з топ-5 чемпіонатів. Окрім того, Роман не поїхав на передсезонні збори з Брюгге.