Терпіння закінчується: Трабзонспор знайшов альтернативу Яремчуку
Трабзонспор досі чекає остаточне ріщення Романа Яремчука, але вже зосередився на підписанні іншого гравця.
Про це повідомляє інсайдер Саша Тавольєрі.
За його інформацією, в турецькому клубі все ще сподіваються підписати українського форварда. Втім, паралельно з цим "бордові-сині" вже почали переговори щодо Пола Онуачі з Саутгемптона. Минулий сезон нігерієць провів у оренді в Трабзонспорі, він хотів би залишитися в Туреччині.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Яремчук відмовив Трабзонспору, оскільки чекає на кращі пропозиції від клубів з топ-5 чемпіонатів. Окрім того, Роман не поїхав на передсезонні збори з Брюгге.