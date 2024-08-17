Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Тен Гаг заявив, що йому байдуже, якби Зіркзе був росіянином

Ігор Чернявський — 17 серпня, 18:55
Тен Гаг заявив, що йому байдуже, якби Зіркзе був росіянином
Getty Images

Для головного тренера Манчестер Юнайтед Еріка тен Гага не має значення, якої національності його підопічні, зокрема й нідерландський новачок Джошуа Зіркзе.

Про це він заявив після перемоги над Фулгемом у матчі-відкритті нового сезону АПЛ. Слова нідерландського тренера наводить BBC.

"Не має значення, він нідерландець, англієць, росіянин чи південноамериканець. Він гравець Манчестер Юнайтед, і для нападника дуже добре вийти і забити свій перший гол.

У Джошуа є деякі якості, яких у нас не було, і він одразу це показав. Він дуже сильний у зав’язуванні комбінацій, але він має входити в штрафну, щоб забивати голи. Це те, що він зробив сьогодні", — сказав тен Гаг.

Зазначимо, що саме пізній гол Зіркзе подарував "червоним дияволам" непросту перемогу над Фулгемом. Дебютанту вистачило 25 хвилин, аби відзначитися своїм першим м’ячем за Юнайтед.

Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг Джошуа Зіркзе

Манчестер Юнайтед

Колишній гравець збірної Англії та Манчестер Юнайтед завершив кар'єру
Манчестер Юнайтед вирвав перемогу у Фулгема в матчі-відкритті сезону АПЛ
Тен Гаг: Манчестер Юнайтед не готовий до матчу з Фулгемом
Де Лігт прокоментував перехід в МЮ
Челсі готує грандіозну пропозицію щодо Санчо

Останні новини