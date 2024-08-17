Тен Гаг заявив, що йому байдуже, якби Зіркзе був росіянином

Для головного тренера Манчестер Юнайтед Еріка тен Гага не має значення, якої національності його підопічні, зокрема й нідерландський новачок Джошуа Зіркзе.

Про це він заявив після перемоги над Фулгемом у матчі-відкритті нового сезону АПЛ. Слова нідерландського тренера наводить BBC.

"Не має значення, він нідерландець, англієць, росіянин чи південноамериканець. Він гравець Манчестер Юнайтед, і для нападника дуже добре вийти і забити свій перший гол.

У Джошуа є деякі якості, яких у нас не було, і він одразу це показав. Він дуже сильний у зав’язуванні комбінацій, але він має входити в штрафну, щоб забивати голи. Це те, що він зробив сьогодні", — сказав тен Гаг.