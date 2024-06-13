Тен Гаг назвав умови продовження контракту з Манчестер Юнайтед

Нідерландець Ерік тен Гаг та Манчестер Юнайтед розпочали переговори щодо підписання нової угоди.

Про це повідомляє Daily Mail.

Тен Гаг вимагає у клубу виконати три умови для продовження контракту.

Зокрема тренер не хоче бачити в першій команді Джейдона Санчо, поки той не вибачиться перед ним.

Технічний директор Джейсон Вілкокс не диктуватиме тен Гагу стиль гри команди

Також нідерландець вимагає продовження співпраці з тренером форвардів Бенні МакКарті, контракт якого завершиться наприкінці червня.

Раніше повідомлялося, що керівництво клубу хоче замінити чинну угоду, яка діє до літа 2025 року з опцією продовження ще на сезон, новою — до 2027 року.

Тен Гаг працював у МЮ впродовж двох сезонів. У минулій кампанії його команда посіла третє місце та виграла Кубок ліги. У сезоні-2023/24 "червоні дияволи" вилетіли з групового етапу Ліги чемпіонів, фінішували на 8 сходинці в АПЛ та виграли Кубок Англії.