Манчестер Юнайтед запропонує новий контракт тен Гагу

Нідерландець Ерік тен Гаг отримає пропозицію підписати новий контракт з Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє The Telegraph.

Керівництво МЮ хоче замінити чинну угоду, яка діє до літа 2025 року з опцією продовження ще на сезон, новою — до 2027 року.

"Червоні дияволи" змінять його роль в структурі клубу. Зокрема він буде більше займатися тренерською роботою. Рішення щодо трансферів буде вирішувати новий спортивний директор Ден Ешворт.

Тен Гаг працював у МЮ впродовж двох сезонів. У минулій кампанії його команда посіла третє місце та виграла Кубок ліги. У сезоні-2023/24 "червоні дияволи" вилетіли з групового етапу Ліги чемпіонів, фінішували на 8 сходинці в АПЛ та виграли Кубок Англії.