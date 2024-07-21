Тен Гаг вірить у потенціал Антоні в Манчестер Юнайтед

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг вважає, що бразильський атакувальник півзахисник Антоні має перспективи в англійському клубі.

Цитує тен Гага Фабріціо Романо.

"Я досі переконаний, що Антоні має потенціал грати в цьому клубі. Він показав цей потенціал у перший місяць, забивши три голи у своїх перших трьох матчах. Після цього стало складніше, минулий сезон був не найкращим", — сказав тен Гаг.

Антоні став гравцем МЮ у 2022 році, коли перейшов з Аякса за 95 млн євро. Бразилець зіграв у 82 матчах за манкуніанців, в яких відзначився 11 голами та 5 асистами.

Напередодні Манчестер Юнайтед оголосив про трансфер центрального захисника.