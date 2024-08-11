Абрагам: Довбик — сильний нападник, але я звик до конкуренції

Форвард італійської Роми Теммі Абрагам не боїться конкуренції у клубі з українським футболістом Артемом Довбиком.

Його слова передає Laroma24.

"З першого дня, коли я прибув до Риму, я завжди хотів продемонструвати свою пристрасть до футболу та бажання допомогти своїй команді. Я з дитинства звик до конкуренції та боротьби за місце, Довбик — сильний нападник, я його вітав. Ми двоє гравців одного типу, можливо, одного разу тренер дасть нам можливість зіграти разом, але якщо цього не станеться, ми будемо підтримувати один одного", — сказав футболіст.

Зазначимо, що минулого сезону Довбик забив 24 голи та віддав 10 асистів за Жирону у 39 матчах (36 у Ла Лізі та 3 в Кубку Іспанії). Така результативність допомогла йому випередити всіх конкурентів у боротьбі за трофей Пічічі, яким нагороджується найкращий бомбардир чемпіонату Іспанії.

Нагадаємо, трансфер Довбика в Рому увійшов у список найдорожчих серед українських гравців, та став п'ятим найдорожчим трансфером в історії клубу.