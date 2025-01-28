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Новачок Олександрії – про свій трансфер: Мені подобається структура команди

Володимир Максименко — 28 січня 2025, 11:30
Теді Цара прокоментував свій трансфер до Олександрії
Теді Цара
ФК Олександрія

Новачок Олександрії Теді Цара прокоментував свій трансфер до клубу УПЛ та відзначив гарну структуру команди "жовто-чорних".

Футболіст поспілкувався з клубної пресслужбою.

"Мені подобається структура команди та їхній стиль гри. Я переглянув кілька матчів Олександрії та відзначив, що їхній підхід мені близький.

Вони грають організовано, з акцентом на командну роботу – і це те, що мені імпонує. Я свідомо обрав цю нову пригоду, бо вірю, що тут зможу розкрити свій потенціал і допомогти команді досягти максимальних результатів", – розповів Цара.

Нагадаємо, вінгер підписав контракт з Олександрією до літа 2028 року. Останнім клубом Теді був Партізані, який отримав за свого футболіста 200 тисяч євро.

Раніше стали відомі суперники "містян" на зборах у Туреччині.

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