Вихованець Динамо змінив клуб у Литві

Литовський Таурас оголосив про перехід українського вінгера Артема Ковбаси.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Перехід відбувся на правах вільного агента. Деталі угоди не розголошуються.

Попереднім клубом 28-річного вінгера був Судува, за який він виступав з літа 2023 року. Чинна угода завершилась на початку 2025-го.

Зазначимо, що Ковбаса є вихованцем Динамо. В Україні він грав виступав за Олімпік, Чорноморець та Оболонь.

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