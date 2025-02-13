Вихованець Динамо змінив клуб у Литві
Литовський Таурас оголосив про перехід українського вінгера Артема Ковбаси.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Перехід відбувся на правах вільного агента. Деталі угоди не розголошуються.
Попереднім клубом 28-річного вінгера був Судува, за який він виступав з літа 2023 року. Чинна угода завершилась на початку 2025-го.
Зазначимо, що Ковбаса є вихованцем Динамо. В Україні він грав виступав за Олімпік, Чорноморець та Оболонь.
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