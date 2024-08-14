ЛНЗ планує підписати двох легіонерів

Черкаський ЛНЗ може найближчим часом підписати двох легіонерів.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Зазначається, що першим футболістом є нігерійський нападник Френсіс Момо, який наразі є вільним агентом. Його останнім клубом був Грангоппер зі Швейцарії. Минулого сезону він зіграв 34 матчі, забив 5 голів та віддав 2 гольові передачі.

Другим легіонером є іноземний опорний півзахисник, який схожий на Станіслава Лоботку за стилем гри.

Нагадаємо, черкасці зіграли вже два матчі в Українській Прем'єр-лізі. Наразі в активі ЛНЗ три очки, у першому турі вони на останніх хвилинах здолали Лівий берег, а в другому — поступились Олександрії.