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Забарний назвав гравця Динамо, який перейде у топчемпіонат

Олександр Булава — 6 вересня, 13:24
Забарний назвав гравця Динамо, який перейде у топчемпіонат
Ілля Забарний
Getty images

Захисник збірної України та Борнмута Ілля Забарний вважає, що через декілька років оборонець київського Динамо Тарас Михавка буде грати в одному з європейських топчемпіонатів.

Цитує Забарного "Український футбол".

"Я бачив Михавка, він дуже хороший футболіст. Мені імпонує, як він грає з м’ячем і веде боротьбу. Мені здається, йому треба ще набратися досвіду в Динамо і його перехід в топчемпіонат вже не за горами. Я йому бажаю всього найкращого", — сказав Забарний.

Зазначимо, що Михавко став гравцем основної команди Динамо минулого сезону. Тоді він відіграв у 15 матчах. Його контракт з киянами розрахований до 2028 року.

Нагадаємо, вже у суботу, 7 вересня, збірна України із Забарним розпочне свій шлях у Лізі націй-2024/25 номінально домашнім матчем з Албанією. 10 вересня команда Сергія Реброва зіграє проти Чехії. Обидва матчі розпочнуться о 21:45 за київським часом.

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