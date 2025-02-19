Захисник Динамо став другим футболістом в історії УПЛ за кількістю автоголів

Захисник Динамо Тарас Михавко став другим футболістом в історії чемпіонату України за кількістю автоголів.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

У ході першої частини сезону-2024/25 було зафіксовано вже вісім автоголів. Три з них записав на свій рахунок захисник Динамо – у домашніх матчах з Кривбасом (2:1), Інгульцем (5:2) та гостьовому з Оболонню (5:1).

Михавко став лише другим гравцем в історії чемпіонату України, який в ході одного сезону тричі забивав у ворота своєї команди. Першим був також захисник Динамо Євген Хачеріді, в пасиві якого три автоголи у сезоні-2016/17, в тому числі два – в одній домашній грі з Шахтарем, яка відбулася у грудні 2016 року.

Загалом за всю історію Тарас став 9-м гравцем, який забивав не менше двох голів у ворота своєї команди за один сезон.

Раніше повідомлялося, що капітан Динамо Андрій Ярмоленко увійшов до п'ятірки кращих пенальтистів УПЛ.