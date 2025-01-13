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Хотів попрацювати з Григорчуком: Танковський – про перехід в ЛНЗ

Олександр Булава — 13 січня 2025, 20:24
Хотів попрацювати з Григорчуком: Танковський – про перехід в ЛНЗ

Новачок черкаського ЛНЗ В'ячеслав Танковський пояснив свій перехід у клуб.

Про це гравець розповів у коментарі пресслужбі клубу.

"Я дуже довго шукав команду, хотів поїхати до Європи, але не вийшло. Почув, що до команди приєднається тренер Григорчук – мені дуже хочеться з ним попрацювати. Ми з агентом розмовляли та прийняли рішення приєднатися до ЛНЗ

До цього слідкував за черкаським клубом. Всі ми, футболісти, дивимося за командами УПЛ. Мої враження? Дуже хороша команда, з розвитком", – розповів Танковський.

Влітку Танковський залишив Полісся, бо головний тренер Імад Ашур не був зацікавлений у ньому. З того часу він перебував у статусі вільного агента.

Півзахисник став гравцем Полісся влітку 2023 року. За цей час він відіграв 31 матч відзначився 2 голами та віддав 2 асисти. Tranfermarkt оцінює 29-річного центрального півзахисника в 800 тисяч євро.

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