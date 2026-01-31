Українська правда
Ювентус підпише 19-річного таланта з Баварії – інсайдер

Микола Літвінов — 31 січня 2026, 22:12
Адін Лічіна
adin.licina/instagram

19-річний німецький вінгер Адін Лічіна прибув до Італії для завершення переходу з мюнхенської Баварії до туринського Ювентуса.

Про це повідомляє Нікола Скіра.

Юний гравець вже приземлився в Турині та готується до проходження медичного огляду, який заплановано на найближчий час. Очікується, що після медогляду Лічіна підпише довгострокову угоду з "Старою синьйорою", розраховану до 2029 року.

Ринкова вартість Адін Лічіна становить 700 тисяч євро за даними Transfermarkt. У поточному сезоні у складі дублю Баварії в Регіональній лізі футболіст зіграв 16 матчів, забив 1 гол та віддав 5 результативних передач.

Також у складі збірної Німеччини U-19 гравець провів 7 матчів (4 товариські зустрічі та 3 гри кваліфікації Євро U-19), в яких відзначився 1 голом та 1 асистом.

Нагадаємо, що нещодавно Ювентус програв суд щодо невиплаченої зарплати для зіркового форварда Кріштіану Роналду.

Футбольні трансфери Ювентус Баварія Мюнхен

