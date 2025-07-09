Не гірший за бразильців: Суркіс на тренуванні Динамо похизувався футбольними скілами

Поки «Динамо» готується до нового сезону, президент клубу Ігор Суркіс вирішив нагадати, що у футболі він не лише заради цифр і переговорів.

66-річний функціонер приєднався до команди на тренувальному полі, і здивував усіх несподіваним футбольним майстер-класом.

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Босоніж Суркіс взяв м'яч і впевнено пожонглював ним, немов у молоді роки. Керівник клубу продемонстрував шикарний контроль над м’ячем.

Нагадаємо, літні збори Динамо проводить в Австрії. Команда відправилася на них у суботу, 28 червня. Перший офіційний матч команди в новому сезоні запланований на 22 липня в рамках кваліфікації Ліги чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що українські клуби зазнали фінансових збитків у 2024 році. Особливо виділяються серед інших два гранди – київське Динамо та донецький Шахтар.