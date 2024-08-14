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Суркіс: Гравці Динамо б'ються не за гроші, а за Україну

Максим Розенко — 14 серпня, 00:22
Суркіс: Гравці Динамо б'ються не за гроші, а за Україну

Президент Динамо Ігор Суркіс вважає, що гравці Динамо борються на футбольному полі не за гроші, а за Україну.

Про це 65-річний функціонер ексклюзивно розповів журналісту Чемпіона Максиму Розенку після перемоги киян над Рейнджерс у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

"Я не розумію чого вони очікували. Ми провели дуже гарну підготовку до сезону, і я так розумію, що хлопці були дуже гарно налаштовані. Вони сьогодні б'ються не за гроші, а за Україну. Вони хочуть довести, що вони мужики. Тому я розумію, що ця перемога потрібна була не тільки хлопцям, а і всіх Україні, тим, хто вболіває за український футбол.
Я дуже вдячний Андрію Шевченку, Сергію Реброву, тим, хто приїхав підтримати команду. Мені дуже сподобалося, що хлопцям в обох матчах все вдавалося з першої до останньої хвилини. Ми повинні грати за вихід у груповий етап. Зальцбург — це непроста команда. Вона кожен рік грає в ЛЧ, тому буде дуже складно. Ну ми будемо боротися і намагатися туди потрапити", — підсумував президент Динамо.

Нагадаємо, що київський клуб здолав шотландський Рейнджерс за сумою двох матчів та вийшов до плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів. У завершальному раунді відбіркового етапу суперником Динамо буде австрійський Зальцбург, який переграв нідерландський Твенте з рахунком 5:4 за сумою двох матчів.

Відповідальний редактор — Станіслав Лисак.

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